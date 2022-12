Inter-Napoli | verso il tutto esaurito a San Siro Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il sold out a Sanè quasi certo per il match del 4 gennaio che vede contrapposte l’e il, il piatto forte della ripresa del campionato. Come segnala la, la partita è un’occasione ghiotta per entrambe. Per l’vincere significherebbe portarsi a -8 e scongiurare un profondo -14 in caso di vittoria delche allungherebbe la striscia di risultati positivi. “Ci sarà l’ex nerazzurro Luciano Spalletti, ci sarà l’uragano Khvicha Kvaratskhelia e ci saranno le mille soluzioni dei partenopei per scardinare qualsiasi difesa e prendersi i tre punti. Finora Victor Osimhen e compagni non hanno perso nemmeno una partita in campionato e ne hanno pareggiate soltanto due – contro Fiorentina e Lecce“. E allora a Sansarà utile anche la spinta dei ...