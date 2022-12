Entilocali-online

L'sta pianificando un programma dida 2 miliardi di dollari per l'industria dell'idrogeno verde. E' quanto emerge da alcune fonti consultate dall'agenzia stampa Reuters. L'incentivo mira ...Il protrarsi della guerra in Ucraina ha offerto ulterioriai Paesi per accelerare la ... Gli impegni dei principali player come Stati Uniti, Unione Europea, Giappone, Corea del Sud,e ... India: incentivi da 2 miliardi di dollari per l’idrogeno verde Nei piani di Delhi l’intelligenza artificiale è il vettore della strategia di unificazione nazionale del gigante in cerca di identità. Obiettivo primario: non soccombere di fronte alla Cina. Fra un de ...(Adnkronos) - L'India sta pianificando un programma di incentivi da 2 miliardi di dollari per l'industria dell'idrogeno verde. E’ quanto emerge da alcune fonti consultate dall’agenzia stampa Reuters.