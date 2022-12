Incidente sul lavoro | operaio di 36 anni muore nel cantiere del metanodotto

PerugiaToday

Un operaio di 36 anni, residente nella provincia di Avellino, è morto in seguito a unche si è verificato in un cantiere a Viceno, nel comune di Castel Viscardo ( Terni ). L'...posto sono ...... in tribunale a Verbania, l'udienza per discutere la richiesta di proroga delle indagini preliminari, avanzata dalla Procura,caso dell'della funivia del Mottarone in cui morirono 14 ... Umbria, incidente sul lavoro: muore operaio di 36 anni Un operaio di 36 anni, residente nella provincia di Avellino, è morto in seguito a un incidente che si è verificato in un cantiere a Viceno, nel comune di Castel ...Un operaio di 36 anni, di origini campane, è morto questo pomeriggio in Umbria mentre effettuava dei lavori di manutenzione a un metanodotto ...