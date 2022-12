In Italia una donna su tre ‘sceglie di fare’ la Casalinga | ma le cose stanno veramente così?

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Fondazione Idea è un progetto creato da donne per le donne, in cui si celebrano i successi di tantissime figure femminili che sono riuscite a realizzarsi in diversi campi, nonostante i tantissimi ostacoli. Tra le molteplici iniziative portate avanti da questa giovane Fondazione ‘in rosa’, anche una serie di interessanti studi, come questo che vi giriamo. In, sono 7 milioni 338 mila le donne che si dichiarano casalinghe. Il 41% di esse ha più di 60 anni mentre l’8% ha meno di 35 anni. Ma quali sono le regioni vi è una percentuale maggiore di casalinghe? Ancora una volta è possibile notare quanto siano prorompenti le disuguaglianze tra Nord e Sud. Infatti più del 60% delle casalinghe vive proprio in centro-sud. Le tre regioni con il tasso più alto di casalinghe sono: Sicilia, in cui 1su 3 fa laCampania, dove ...