Il presidente serbo Vucic decreta la «massima allerta» per l’esercito

22.15 Kosovo, Vucic: massima allerta esercito Il, Vucic, ha ordinato il massimo stato di allerta dell'esercito in Kosovo per "proteggere il nostro popolo e preservare la Serbia". Vucic sostiene che Pristina si stia preparando ad '...... che ostacolano e in taluni casi paralizzano del tutto trasporti e comunicazioni nel nord del Kosovo, e in reazione alle minacce dell'uso della forza per la rimozione dei blocchi, il... Kosovo, lo stato maggiore serbo propone di schierare truppe al confine. Vertice con il presidente Vucic La crisi delle targhe, iniziata in luglio, sta degenerando. Il presidente serbo Vucic avverte: «Proteggeremo il nostro popolo» ...Nelle ultime ore si sono alzati i toni del confronto fra Pristina e Belgrado, con accuse reciproche di voler esasperare la situazione e cercare il pretesto per andare allo scontro armato ...