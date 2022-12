Il Pnrr deve connettere i due milioni di famiglie italiane senza accesso Internet

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Negli ultimi cinque anni l’Italia ha definitivamente imboccato la strada del digitale, eppure non basta. Nel nostro Paese restano duediconnessione. Non hanno né una smart tv, né un pc o smartphone che consenta loro un. Lo rivela il quinto rapporto Auditel-Censis, presentato lo scorso 18 dicembre al Palazzo Giustiniani di Roma secono cui sono novantatréi device connessi alla rete all’interno delle abitazioni(nel 2017 erano meno di settantaquattro) e un totale di quarantatrédi televisioni, di cui quasi diciassettesono smart tv (in crescita del 210,9 per cento rispetto al 2017, che in valore assoluto significa oltre undici ...

