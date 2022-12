Il Napoli studia il colpo Koopmeiners | l’Atalanta chiede 40mln

napolipiu.com

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo delle prossime mosse per rinforzare la squadra capolista Secondo quanto riportato da TuttoNapoli. Net, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare la rosa del. La squadra ...E poi anche al servizio del, del Milan, del Pisa: oltre cento partite in serie A, una ... che nel frattempo ha aperto un piccolo ristorante, poi parte per gli Stati Uniti ,, insegna, e fa ... Iannicelli: “Spalletti studia un’evoluzione interessante. Napoli, destino nelle tue mani” "Un vecchio pallino sin dai tempi dell'AZ che oggi l'Atalanta valuta intorno ai 40 milioni". "Il Napoli studia il colpo Teun Koopmeiners, prof del centrocampo dell'Atalanta che ha sfilato anche al Mon ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...