Il Napoli si allena anche sabato e domenica (Corsport)

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il programma delpresentato dal Corriere dello Sport. Ilsi allenerà, emartedì giorno della partenza per Milano dove mercoledì affronterà l’Inter. Dopo i carichi atletici collezionati tra la parentesi in Turchia e la successiva a casa azzurri, l’obiettivo è ritrovare la leggerezza: dopo la sfida della settimana scorsa con i francesi, del resto, Spalletti aveva testualmente detto che le gambe non seguivano la testa e le idee. Tutto normale, comunque: e in quest’ottica, l’mento congiunto con la Juve Stabia di Leo Colucci racconterà qualcosa di più veritiero. La squadra, comunque, avrà tutto il tempo di mettere a punto i meccanismi verso l’Inter: le sedute andranno avanti fino a martedì, giorno della partenza per Milano, ...

Milan Skriniar - Stefan De Vrij L'Inter di Simone Inzaghi è tornata ad allenarsi questa mattina ad Appiano, in vista della ripresa del campionato con il primo incontro contro il Napoli, a San Siro, ... Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della sera': " La pausa per i Mondiali Spalletti sa gestire queste situazioni, c'è però da capire come ...L'ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam potrebbe tornare a giocare con il Saint-Etienne. L'algerino, infatti, è tornato da pochi giorni ad allenarsi insieme alla sua ex squadra per rimettersi in forma, gi ...