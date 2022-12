Il “Grande Fratello” alla conquista del mondo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Agli angoli delle strade, nei pressi degli incroci più trafficati, nel cuore delle megalopoli. Fuori dagli edifici istituzionali e ai lati degli ingressi nelle aree residenziali. E ancora: all’interno dei centri commerciali, sui treni e nei vagoni della metropolitana. Ormai non esiste luogo che, in nome di una maggiore sicurezza, non sia monitorato, 24 ore InsideOver.

Fanpage.it

Valentina Ferragni, il toccante post sulla famiglia riunita a Natale: 'Il regalo più'. E Chiara commenta così Chiara Ferragni, spunta unsegreto in vacanza con la famiglia. Fan sotto ...Guendalina Tavassi parla in un video su Instagram di Antonella Fiordelisi e il "BOT Gate" delVip. di Redazione Notizie.it Pubblicato il 28 Dicembre 2022 Ho visto Oriana e Daniele a letto insieme, l'insinuazione di Wilma Goich al GF Vip Antonella Fiordelisi rimprovera il fidanzato Edoardo Donnamaria per essersi dimostrato eccessivamente freddo di fronte all'ultimo aereo di coppia passato sopra la Casa del GF Vip.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...