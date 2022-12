(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic – Arriva il nuovo “Ong“, o “di condotta”, come lo si chiama da diverso tempo, ricordando i tempi di Marco Minniti come ministro dell’Interno. Il, oltre questo, vara anche altri provvedimenti che potrebbero portare all’emanazione di una serie di decreti sicurezza.Ong in arrivo Come riporta l’Ansa, la riunione operativa dell’esecutivo riguardante anche ilper le Ong ha coinvolto vari dicasteri: Giustizia, Interno, Infrastutture ed Esteri. Il prossimo Consiglio dei ministri si concentrerà successivamente sull’immigrazione clandestina, e potrebbe essere convocato nel tardo pomeriggio, dopo la fiducia sul decreto Rave. Sono ormai diverse settimane che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parla di tale “di ...

Il Primato Nazionale

... andando dritti per approvare iniziative che ilvuole approvare per salvaguardare gli ...pene da 3 a 6 anni, autorizza intercettazioni per indagini. Poi condona i medici no vax che ...... le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto; c)un termine decadenziale ...da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e che il... Il governo introduce il “codice delle Ong”, ma gli sbarchi proseguono Malgrado il pastrocchio e le inevitabili polemiche, il governo sul decreto Rave non ha voluto sentire ragioni.A Montecitorio si è aperta la discussione generale sul cosiddetto «decreto rave». Un provvedimento che oltre al contrasto dei ...