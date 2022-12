Il fascino degli anni Cinquanta nelle visioni urbane del Realismo Americano di Paolo Paradiso

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il desiderio di riprodurre la realtà così come osservata si unisce in alcuni artisti a uno sguardo quasi nostalgico nei confronti di un passato relativamente recente da poter appartenere all’immaginario comune eppure così diverso da indurre a ripercorrere i frangenti di esistenza di una generazione per cui i valori, l’entusiasmo e la voglia di costruire qualcosa di nuovo era forse più intensa, meno annoiata, più coinvolta rispetto al vivere della società attuale. Il protagonista di oggi racconta di un periodo storico particolare, quello del secondo dopoguerra, di cui riesce a lasciar fuoriuscire l’atmosfera ottimista, brulicante di cose da fare e traguardi da ottenere che aveva investito il mondo intero, ma in particolar modo gli Stati Uniti, in quell’epoca. A seguito del lungo ventennio del distacco dalla realtà osservata che si concretizzò con tutti quei movimenti di rottura con il ...