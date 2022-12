Il durissimo attacco a Ronaldo e Georgina | “regalo pornografico” | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Cristianoriesce sempre a scatenare motivi di discussione, dentro e fuori dal campo. Il calciatore portoghese è alla ricerca di una squadra dopo la rescissione del contratto con il Manchester United, continuano i contatti con l’Al Nassr per il trasferimento record. L’offerta è clamorosa: 200 milioni per due anni e mezzo e poi un ruolo da ambasciatore dell’Arabia Saudita per i Mondiali 2030. Il portoghese è finito sulle prime pagine dei giornali per due questioni personali. Il primo motivo riguarda ildella compagnaRodriguez per Natale: una Rolls Royce da 345 milioni di euro. La spesa è stata considerata eccessiva considerando il periodo di difficoltà generale nel mondo. In più la coppia è alla ricerca di un maggiordomo per la nuova villa, lo stipendio garantito è di 6000 euro al mese. Le reazioni al ...