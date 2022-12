Globalist.it

, il portavoce delDmitry Peskov ha ribadito che ' nessun piano di pace per l'Ucraina può esistere se non tiene conto dell'annessione delle quattro regioni ucraine alla Russia. Anco ra ...Impatto limitato sulle casse diSecondo produttore di petrolio mondiale, asset fondamentale per la propria economia insieme al gas, ilha reagito alla misura con un decreto che vieta ... Il Cremlino: “Mosca sostiene i passi della Serbia sul Kosovo” MOSCA (Reuters) - Il Cremlino ha respinto il piano di pace in 10 punti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che le proposte per porre fine al conflitto in Ucraina devono tenere conto ...Mosca sostiene Belgrado «nei suoi passi sul Kosovo» ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Le dichiarazioni sull'«influenza distruttiva» della Russia nella situazione intorno al Kosovo ...