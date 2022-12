Calciomercato.com

... oppure Rosetti, attuale boss degli arbitri Uefa (ha rinnovato da poco, nelc'è l'olandese Kuipers, pallino di Ceferin)'. In realtà, scrive Pinna, c'è anche una suggestione, che però ...... Daniele- Alfredo Trentalange Ieri, a sorpresa, sono arrivate le dimissioni di Alfredo ... evidentemente Trentalange, che la Procura federale aveva messo nel mirino per ilD'Onofrio, ha ... Il caso Orsato: vince un altro premio, ma in Italia ha il 'divieto Inter' Daniele Orsato vince la quinta edizione del Premio Internazionale Giulio Camapanati dedicato al miglior arbitro di Mondiali ed Europei. L'arbitro italiano è stato dunque nominato miglior arbitro della ...Sui quotidiani il toto-nomi per il post Trentalange a capo degli arbitri: Rizzoli, Rocchi, Rosetti, e c'è anche chi vorrebbe Orsato ...