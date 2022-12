Il Caravaggio di Placido alla conquista della Francia Sangiuliano | «Buon vento alla nostra settima arte»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) «e ai grandi maestri che ancora in Italia sanno fare un grande cinema per tutti». Con queste parole il ministroCultura, Gennaro, ha voluto fare gli auguri a Michelee al suo ultimo film, L’ombra di, in occasione dell’uscita incon il titolo Caravage. Gli auguri dia L’Ombra die al cinema italiano «Mi dicono che la pellicola è stata già venduta in oltre trenta Paesi nel mondo è il segnoqualità altissima dei nostri prodotti e del nostro cinema. Dopo l’Italia, finalmente la prima in, per questa ultima ...

