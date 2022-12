Il 2023 è l’anno dei ponti | quanti sono e quando cadono? Il calendario completo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma – Ilsarà un anno ricco di occasioni per organizzare gite e mini vacanze. Grazie alle festività chein giorni ‘strategici’, soprattutto per chi lavora dal lunedì al venerdì, imolti e ben posizionati. Non mancheranno dunque i weekend lunghi, anche senza prendere un giorno di ferie. Iniziamo dal 6 gennaio (Epifania), che cade di venerdì. Grazie al 25 aprile (Liberazione), che cade di martedì, prendendo lunedì 24 di ferie, sarà possibile stare in vacanza 4 giorni. Tre giorni di vacanza in occasione dell’1 maggio che cade di lunedì. Il 2 giugno arriva neldi venerdì: altri tre giorni senza prendere un giorno di ferie. Il 15 agosto (Ferragosto) regala, per chi non è in ferie, un bel ponte arrivando di martedì: con un solo giorno di ferie (lunedì 14 agosto), si potrà fare un ...