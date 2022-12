Herasimenia | nuotatrice simbolo in Bielorussia | condannata a 12 anni per le critiche alla guerra in Ucraina

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Aliaksandraha conquistato due medaglie d’argento alle Olimpiadi di Londra e una di bronzo a quelle di Rio sotto la bandiera della, eppure tutto ciò non basta per essere celebrata come un’eroina nel suo paese. Almeno non più. Anzi, El Mundo fa sapere che la, che ha creato anche un fondo di solidarietà per gli atleti bielorussi perseguitati, è statain contumacia a 12di carcere per aver criticato l’invasione russa sul territorio ucraino. “L’non è mai stata nostra nemica, è una nazione fraterna“, ha dichiaratonei primi giorni dopo l’invasione delle truppe russe nel territorio ucraino. La colpa, quindi, è di aver chiesto di sanzionare il suo paese e di aver commesso altre azioni atte a danneggiare la ...

Nuoto•com

Labielorussa, Aliaksandra, è stata condannata a 12 anni di carcere , per essersi opposta al regime di Lukashenko. Nello specifico l'atleta, che vive in esilio da tempo, è ...Labielorussa, Aliaksandra, è stata condannata a 12 anni di carcere , per essersi opposta al regime di Lukashenko. Nello specifico l'atleta, che vive in esilio da tempo, è ... Bielorussia. 12 anni di carcere per la ex nuotatrice olimpica ... La nuotatrice bielorussa, Herasimenia, è stata condannata a 12 anni di carcere per opposizione al regime di Lukashenko ...L'ex nuotatrice Herasimenia è stata condannata a 12 anni di carcere. La bielorussa accusata di aver chiesto sanzioni al proprio paese ...