Hanno ragione Nordio e Salvini | perché bisogna costruire subito nuove carceri

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) HaMatteoa dire che«mettere in maggiore sicurezza non solo il carcere minorile di Milano», ossia il Beccaria, dal quale sono fuggiti in sette il giorno di Natale, «ma anche tutte leitaliane,troppo spesso ci sono episodi violenti». Il padre di tutti i problemi è il numero dei reclusi, esuberante rispetto allee a coloro che vi lavorano. Si può risolvere in due modi. Il primo è la diminuzione del numero dei detenuti, che passa anche per la riduzione delle pene. È la soluzione indicata da Carlo: «Le pene devono essere diminuitedevono essere rese certe e devono essere eseguite. Oggi se uno imbratta i muri dei palazzi rischia sei mesi, ma il giudice gli dà la condizionale e tutto finisce lì. ...

CalcioNapoli24

Gli eventi degli anni successivi, dall'11 settembre fino agli scontri tra autocrazie e democrazie di oggi,dimostrato che Huntington aveva, ma in realtà Fukuyama non aveva torto. Lo ...... le sue radici, la sua stessadi esistere. Oggi la sinistra non difende più i lavoratori, i ... che anche per questosmesso di guardare all'occidente come modello di riferimento. Anzi, ... Chiariello: "Juve sistema marcio, ma gli juventini hanno ragione: c ... L’ex eurodeputato ottiene il rinvio dell’udienza. A Figà-Talamanca revocati i domiciliari con il braccialetto elettronico. I pm ricostruiscono la rete con gli eletti italiani ...L’analisi sul nostro territorio: in crescita i gruppi di giovani non organizzati Polizia e carabinieri: "Da noi massima attenzione e risposte tempestive" ...