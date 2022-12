Guido Zaccagnini | è morta la voce di Radio 3 | il docente di Storia della musica aveva 70 anni

ilmessaggero.it

è morto , il docente di storia della musica al Conservatorio e voce di Rai Radio 3 aveva 70 anni. "La comunità di Radio3 è in lutto. Abbiamo perso un amico, uno straordinario uomo di ...È morto. Il docente di storia della musica al Conservatorio era nato e viveva a . Laureatosi al Dams di Bologna con Aldo Clementi e diplomatosi in pianoforte al Conservatorio di Musica 'San ... Guido Zaccagnini muore a 70 anni, addio al docente di storia della musica: voce di Radio3 È morto a 70 anni Guido Zaccagnini, docente di storia della musica al Conservatorio e voce di Rai Radio 3. “La comunità di Radio3 è in lutto”, ha fatto sapere l’emittente in un tweet, ricordando lo st ...È morto Guido Zaccagnini. Il docente di storia della musica al Conservatorio era nato e viveva a Roma. Laureatosi al Dams di Bologna con Aldo Clementi e diplomatosi ...