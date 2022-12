Agenzia ANSA

Per l'ottavo giorno consecutivo inil prezzo all'ingrosso dell'per megawattora (MWh) è il più alto d'Europa, assestandosi oggi a 239 euro. Lo riporta il giornale greco Efimerida ton Syntakton facendo riferimento ai dati ...... in linea con le richieste di Italia,, Polonia e Belgio che chiedevano un tetto inferiore ai ...Energy Regulatory Commission (FERC) impose un tetto per frenare gli aumenti dei prezzi dell'... Grecia, energia più cara dell'Ue, è l'ottavo giorno consecutivo - Europa Per l'ottavo giorno consecutivo in Grecia il prezzo all'ingrosso dell'energia per megawattora (MWh) è il più alto d'Europa, assestandosi oggi a 239 euro. (ANSA) ...AGI - L'autorizzazione alla caccia della fauna selvatica anche nelle aree urbane, pensata per abbattere i gruppi di cinghiali divenuti da qualche anno residenti fissi di strade e parchi di molte città ...