Grande Fratello Vip | Soleil Sorge replica all’imitazione di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria | ' ' Imbarazzante' '

AlVip stanno tenendo banco le dichiarazioni di Oriana Marzoli su certi segreti e rivelazioni che Antonino Spinalbese le avrebbe fatto in confidenza. A quanto pare, si tratterebbe di ...Dopo aver ricevuto qualche frecciatina nel corso dell'ultima puntata delVip , Antonella Fiordelisi sembra non riuscire a pensare ad altro che al fatto che Soleil Sorge non provi una particolare simpatia per lei. La schermitrice e il fidanzato Edoardo ...Al Grande Fratello Vip stanno tenendo banco le dichiarazioni di Oriana Marzoli su certi segreti e rivelazioni che Antonino Spinalbese le avrebbe fatto in confidenza. A quanto pare, si tratterebbe di..Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria mettono in scena un’imitazione di Soleil Sorge, temporanea opinionista del Grande Fratello Vip, che replica furiosa su Twitter.