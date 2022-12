Governo | le ‘spese’ di Meloni premier per viaggi | circa 160 mila euro a novembre

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) –160. Per l’esattezza, 158672,57. A tanto ammonta la spesa per i ‘movimenti istituzionali’ delGiorgianel primo mese di vita del suo, insediatosi ufficialmente il 21 ottobre scorso. Si tratta di quattro ‘trasferte’, tre all’estero e una in Italia, con 134 persone al seguito, tutte relative a, come documentato sul sito dell’esecutivo. Carte alla mano, il presidente del Consiglio, l’Autorità politica nel gergo tecnico, ha fatto soltanto un ‘o di servizio’, portando con sé ventidue persone, venti come delegazione interna alla presidenza del Consiglio e due ‘esterni’, per un costo complessivo di 2450,22 ...