Gli argentini vorrebbero Lionel Messi come prossimo Presidente della Repubblica

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) In Argentina non si è ancora spenta la felicità per la conquista del terzo Campionato Mondiale di calcioloro storia. Una vittoria sul campo in Qatar, con il successo ai rigori (dopo una partita da cardiopalma contro la Francia), che ha scatenato l’entusiasmo di un popolo che attendeva un evento simile da anni. Dagli anni di Diego Armando Maradona, fino al suo erede naturale:. E dalla fascinazione collettiva è emerso un dato sui generis. Un sondaggio, infatti, ha fatto emergere il vero sogno del popolo argentino: il numero 10 sarebbe il più votato alla Presidenziali delanno. Se solo si candidasse. #Argentina – In un sondaggio sulle presidenziali pubblicato dopo la vittoria dei mondiali, emerge chesarebbe il favorito qualora decidesse di candidarsi.@ultimora pol ...