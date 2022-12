Gli americani rinunciano a cani e gatti | colpa dell’inflazione

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) NEW YORK – Gliscaricanoe la. Dopo aver aperto le porte delle loro abitazioni a migliaia di animali domestici durante la pandemia – una famiglia su cinque ne ha adottato uno nell’emergenza Covid – i cittadini statunitensi ora sono costretti a rinunciarvi a causa del caro prezzi. Il 14% infatti non può permettersi le spese legate amentre un altro 12% che era in difficoltà nella gestione del suo animale domestico è riuscito a trovare una nuova casa al suo quattro zampe. Le strutture che ospitano animali abbandonati e in cerca di adozione sono alle prese con boom di coloro che restituiscono gli animali adottati. E temono che un numero ancora maggiore possa essere abbondonato in strada. Con ...