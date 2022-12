Gli allenamenti riprendono il 5 gennaio | per la prima di ritorno al Liberati ci sarà l’Ascoli

Tuttosport

Oggi, ad esempio, è toccato a De Paul, Molina e Correa riprenderecon l'Atletico Madrid. Vacanze ridotte per i tre 'colchoneros' che hanno deciso di andare incontro alle necessità del ...... " Nella mia vita è cambiata la routine dalla mattina alla sera: chiaramente mancanoe i tanti viaggi rispetto a prima. Dopo il ritiro sono sicuramente più rilassata, perché quando ... Napoli, ripresi gli allenamenti vista Inter: Sirigu in gruppo, Demme a parte Le parole di di Salvatore Civale, che attacca duramente Mourinho: "Non è nuovo a queste azioni, usa elementi della rosa per distogliere l’attenzione da altri problemi" ...Il sito ufficiale della Salernitana, prossimo avversario del Milan in campionato, ha pubblicato il racconto dell'allenamento odierno della squadra di Nicola: "Sono ripresi questa ...