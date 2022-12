Giustizia | Sisto | ' prossimi interventi abuso ufficio | traffico influenze e separazione carriere'

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Sento affermare spesso che sullail presidente Berlusconi e il ministro Nordio dicono le stesse cose. Non potrebbe essere altrimenti, perché entrambi, e non solo loro, sostengono quel garantismo che è iscritto nella nostra Costituzione e che si basa sui principi del processo giusto e di ragionevole durata". Così a Radio Anch'Io il viceministro allaFrancesco Paolo, che poi, suidel governo. "Uno dei primi temi che affronteremo è l'diper liberare gli amministratori dalla paralisi della firma a fronte paura di andare comunque sotto processo. C'è poi la questione deldi, una norma troppo ampia in cui oggi si può infilare troppo e ...

Agenzia Nova

...105 imputati La promozione dell'imputata Castellano ha espresso i suoi dubbi in occasione della visita di un altro sottosegretario alladel governo Meloni, il forzista Francesco Paolo,...In un'intervista a Repubblica, il viceministro Leo fa scivolare su(nello specifico sul viceministro Francesco Paolo) l'iniziativa su questo dossier. Ma non può prenderne le distanze ... Giustizia, Sisto: “Non vogliamo mai che il Pm sia dipendente dall’esecutivo” Così a Radio Anch’Io il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che poi, sui prossimi interventi del governo. “Uno dei primi temi che affronteremo è l’abuso di ufficio per liberare gli ...Tale contributo, per tre anni, garantirà il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace e l’avvio dell’Ufficio di Prossimità della Giustizia nel Gargano Nord. L'avvocato Maggiano: "Una manna caduta ...