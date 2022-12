Firenze Post

... filosofi,, attori e non solo: Umberto Galimberti, Mario Martone, Paolo Mieli e ... Dario Edoardo Viganò, il teologo Don Gennaro Matino, e ancora, Serena Rossi eZingaretti , per citarne ...In effetti, l'evangelista, raccontando la nascita di Gesù, insiste molto sul particolare della mangiatoia. Questo vuol dire che esso è molto importante non solo come dettaglio logistico, ma come ... Giornalisti: Luca Lari licenziato illegittimamente dalla Centrale del Latte. Il giudice ne ordina l’immediato reintegro Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana accolgono con grande soddisfazione la decisione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, dottores ...Arriva su Rai Tre “L’arte della felicità”, la prima docu-serie in sei episodi coprodotta da Mad Entertainment e Rai Documentari, che andrà su Rai Tre in onda in seconda serata il 28, 29 e 30 dicembre ...