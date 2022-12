Gianluca Vialli | spunta la foto sotto la clinica che fa venire le lacrime agli occhi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)si trova in unaa Londra perporsi ad una fase del suo percorso di terapia e, vicino i cancelli è apparso qualcosa. I tifosi e i fan disono con il fiato sospeso in attesa di novità circa le sue condizioni di salute, soprattutto in un periodo di festa come il Natale. Le condizioni di salute diIl gemello del gol, nato nel 1964, sta combattendo una dura batta contro un tumore al pancreas. In questo momento, si trova ricoverato a Londra, in unadove sta combattendo una fase durissima della sua cura. L’ex fuoriclasse di squadre come Sampdoria, Juventus e Chelsea è stato circondato ...

' Ho bisogno di dialogare con la paura. La paura vera, quella che ti fa chiudere in bagno e piangere; paura di non riuscire a dire le parole che servono…. '.è nato a Cremona il 9 Luglio 1964. Di anni 58, capo delegazione dell'attuale Nazionale Italiana con la quale ha vinto un grande Europeo allo stadio di Wembley, a Londra, nel tempio del ...Commenta per primo Walter Zenga dedica un commovente pensiero a, che sta lottando contro il tumore al pancreas e in questi giorni è ricoverato in un ospedale di Londra: ' Forza Luca. Ti stringo la mano come facevamo in Nazionale. Uniti sempre '. L'... Zenga a Vialli: «Forza Luca. Ti stringo la mano come facevamo in Nazionale. Uniti sempre» Blog Calciomercato.com: "Ho bisogno di dialogare con la paura. La paura vera, quella che ti fa chiudere in bagno e piangere; paura di non riuscire a dire le parole che ...