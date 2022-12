Gf Vip 7 | Giulia Salemi | “Antonella Fiordelisi? Hanno paragonato la sua storia con Edoardo Donnamaria alla mia con Pierpaolo Pretelli ma…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Piacevole sorpresa della settima edizione del Grande Fratello Vip,ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola da oggi. Nel corso della chiacchieratarivista diretta da Alfonso Signorini, l’ex Vippona ha parlato del suo rapporto con il conduttore del reality show: Ogni volta che Alfonso mi ha cercato la mia vita è cambiata: la prima volta come concorrente, e ho conosciuto, la seconda come voce dei social. È una relazione che cresce conoscendosi. Mi ha confessato che nel 2018, al mio primo Gf Vip come concorrente, non mi sopportava. Due anni dopo mi ha richiamata e, adesso, mi ha voluta per i social. Lui osa, sperimenta, dà fiducia ai giovani: quantiprovato a introdurre una postazione social e ci sono riusciti? Il suo rapporto invece con le ...