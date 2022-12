Germania | “talpa” russa arrestata a Berlino Il portavoce di Scholtz | «Caso molto serio»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) È «» ildella “” della Russia nel Servizio federale per le informazioni (Bnd), l’agenzia di intelligence esterna della. È quanto dichiarato dalla vicedel governo tedesco, Christiane Hoffmann. Com’è noto, ieri il Bnd ha scoperto tra i propri funzionari una “” di un’agenzia di intelligence, probabilmente il Servizio per le informazioni internazionale (Svr). La spia è statasu mandato della Procura generale federale (Gba) con l’accusa di tradimento, in quanto sospettata di aver trasmesso ai propri referenti russi segreti di Stato, tra cui informazioni sulla situazione in Ucraina. La Hoffmann ha anche dichiarato che l’esecutivo del cancelliere Olaf Scholz fornirà «pieno ...

