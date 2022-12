Germania | ex segretaria 97enne di un campo di sterminio nazista ricorre contro la condanna per complicità

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Irmgard Furchner, exneldi concentramentodi Stutthof, all’età di 97 anni ha deciso dire in appellolaa due anni per lain omicidio di oltre 11mila detenuti. Il tribunale tedesco di Izehoe, lo scorso 20 dicembre, hato laper aver “aiutato e favorito i responsabili delnell’uccisione sistematica delle persone imprigionate tra il 1943 e l’aprile 1945 nella sua funzione di stenografa e dattilografa nell’ufficio del comandante del”. Lo scorso mercoledì il tribunale ha dichiarato che la difesa della donna e l’avvocato di un co-imputato hanno presentato ricorso alla Corte federale di giustizia. Ma al momento non è ...

