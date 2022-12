Georgina Rodriguez | ecco com’era la compagna di Cristiano Ronaldo prima di diventare famosa

Repubblica TV

regala al marito per Natale una Rolls Royce Dawn decapottabile da 350 mila euro: la reazione di Cristiano Ronaldo. di Redazione Notizie.it Pubblicato il 27 Dicembre 2022, compagna del portoghese, non ha infatti badato a spese per il calciatore, regalandogli una magnifica Rolls Royce. Parliamo di una Dawn decapottabile che costa oltre 345.000 euro ... Come stupire un milionario: il regalo da 350 mila euro di Georgina Rodriguez a Cristiano Ronaldo Sfida oltre il campo tra Messi e Ronaldo che, oltre per il gran talento col pallone, sono accomunati dalla passione per le quattro ruote ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...