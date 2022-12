GdS – Inter su Thuram | c’è l’offerta | la trattativa col Borussia Monchengladbach

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 2022-12-28 08:35:53 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Fissato per gennaio un summit con gli agenti in cui verrà presentata la proposta. L’attaccante francese, nato a Parma, per ora prende tempo ma pensa all’Italia… Domenica sarà già 2023 e, dopo il brindisi, cambierà tutto attorno a Marcus: nuovi orizzonti, scelte decisive e giusto sei mesi per fare il giro dei saluti a Moenchegladbach, la città della Renania in cui è diventato un attaccante ambito dall’élite europea. Dall’1 gennaio cambia la prospettiva stessa da cuiguarda il futuro: anche se il ragazzo ha ereditato da papà Lilian una certa allergia alla fretta, anche se vuole scegliere con tutta la calma del mondo la residenza dei prossimi anni, i regolamenti gli permettono comunque di firmare subito per una delle tante squadre che lo reclamano. Un cambio ...