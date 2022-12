Gakpo-Liverpool | ormai ci siamo | oggi le visite mediche dell’olandese

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)manca poco per l’annuncio della chiusura.ledell’attaccante olandese Codyè pronto ad iniziare l’avventura con il, club con il qualesosterrà ledi rito prima di apporre la firma sul proprio contratto. L’attaccante olandese, riferisce Sky Sports UK, è già sbarcato in Inghilterra nella tarda mattinata die nelle prossime ore arriverà anche l’annuncio ufficiale dei Reds. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il colpo da parte del può rappresentare un problema per la Juventus: ecco cosa sta succedendo L'annuncio è arrivato un po' a sorpresa: il ha sbaragliato la concorrenza e messo le mani ... Il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo ed il mancato trasferimento di Cody - che dal prossimo 1° gennaio sarà un giocatore del - ha messo in allerta la dirigenza dei Red Devils che, ...