Furti in appartamenti in Penisola sorrentina | scatta l’allarme

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Impennata dinelle abitazioni della, in concomitanza con le festività natalizie. Tra gli ultimi, quello verificatosi nel pomeriggio del 26 dicembre, a Piano di Sorrento, quando alcuni ladri sono penetrati in un appartamento di via dei Platani, nell’omonimo parco, mettendo tutto a soqquadro e portando via un bottino in oro, denaro e oggetti preziosi. La Polizia di Stato, della stazione di Sorrento, prontamente intervenuta, sta vagliando le testimonianze di chi è transitato nella zona del furto tra le 15.00 e le 18.00 quando, in effetti, è stato notato un uomo (di cui è stato trasmesso un dettagliato identikit) trattenersi a lungo in prossimità del fabbricato interessato alla rapina. E, se in questo caso le ricerche si stringono attorno ad alcuni sospettati, delitti ...

Sky Tg24

Già altrisono stati messi a segno nei giorni precedenti al Natale, nella zona di San Giustino, nell'area vicino al palazzetto dello sport, dove i ladri sarebbero entrati in due, ...L'invito a iscriversi al Controllo del vicinato A quanto risulta, duesono stati effettuati in duein via Luraschi, mentre un altro colpo in un'abitazione in via Silvio Pellico. ... Furti in appartamenti in Penisola sorrentina, allarme Tra gli ultimi, quello verificatosi nel pomeriggio del 26 dicembre, a Piano di Sorrento, quando alcuni ladri sono penetrati in un appartamento di via dei Platani Impennata di furti nelle abitazioni de ...Sono stati attuati posti di controllo su arterie stradali sia urbane che periferiche della provincia, soprattutto per contrastare reati predatori come furti in appartamento e rapine | Attualità, Basil ...