Francesco Totti | primo Natale senza Ilary | ecco cosa ha fatto

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non si è di certoprendere dalla disperazionenel suolontano daha deciso di fare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo 20 anni di matrimonio è ilin cuiedBlasi sono stati separati, mentre la conduttrice ha deciso Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

ilGiornale.it

, il calciatore più amato della Roma. E' stato il padre dei suoi figli e compagno fidato per oltre vent'anni, ma l'ultima crisi li ha divisi per sempre. Fortunatamente, c'è un amore ...Si parte. Ilary Blasi sale su un volo per Bangkok . E' qui che trascorrerà il Capodanno Sembrerebbe proprio di sì. L'ex moglie diha deciso di lasciare l'Italia per qualche giorno e rilassarsi al caldo e nel lusso del Lebua. Il volo privato, l'arrivo e poi l'hotel da sogno, il Lebua appunto: un edificio super ... "Amicizia pericolosa". Le voci su Chanel Totti e il figlio del boss Ilary Blasi è Ilary Blasi: dopo il pranzo di Natale in famiglia è in vacanza a Bangkok con Bastian Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...