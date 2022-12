Fontana ad Alzano | i familiari della vittime del Covid | “Presenza inopportuna”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)Lombardo. Idelledeldell’associazione #sereniesempreuniti commentano duramente ladel presidenteRegione AttilioadLombardo, dove mercoledì 28 dicembre prenderà parte alla festa invernaleLega Bèrghem Frècc e dialogherà con altre personalità del partito sul tema dell’autonomia e dell’Europa. “La Bèrghem Frècc, che si è svolta tradizionalmente per 10 anni ad Albino, quest’anno è invece ospitata allo Spazio Fase diLombardo – scrivono idelle, gli esponenti diViva – Cittadinanza Attiva e quelli di Le radici del sindacato Cgil in un comunicato condiviso – . Lì, a poche ...

Prima Bergamo

... con la guida del leghista Attilio. E la strategia di Giuseppe Conte rischia per il Pd di ... La meta che Salvini fissa daLombardo, una vittoria nel Lazio del centrodestra, 'con la Lega ......di Bergamo nel suo rapporto sui presunti ritardi nelle chiusure ade nelle altre zone rosse della bergamasca non risparmiava attacchi alla giunta di centro destra guidata da Attilio. ... Fontana ad Alzano per la Bèrghem Frècc, l'attacco dei familiari delle vittime Covid Alzano Lombardo. Ci sarà anche Matteo Salvini alla tre giorni di incontri della Berghèm Frècc, la festa della Lega in territorio bergamasco che si terrà allo Spazio Fase di Alzano Lombardo: si inizia ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...