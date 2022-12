Florence Pugh irriconoscibile nelle prime immagini di “A Good Person”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) È stata diffusa di recente la prima immagine di A, film Sky Original che vedrà come protagonista. Scritto e diretto dal candidato al Golden Globe Zach Braff, arriverà prossimamente su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Una nuova avventura professionale sta per coinvolgere. L’interprete britannica, che lo scorso settembre abbiamo visto sfilare sul red carpet della 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in qualità di co-protagonista di Don’t Worry Darling, avrà il ruolo principale in A. Al suo fianco,, descritta come una tra le più entusiasmanti attrici della sua generazione, si troverà a collaborare con una vera e propria ...

Velvet Mag

Rivedremo:nei panni di Yelena Belova; Hannah John - Kamen in quelli di Ava/Ghost; Wyatt Russell come John Walker/US Agent; David Harbour nel suo Red Guardian; Julia Louis - Dreyfuss e ...L'uscita del film nelle sale è prevista per luglio 2023, e nel cast troviamo anche, Emily Blunt, Rober Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek e molti altri. Anche io (She said) Anche io è ... Florence Pugh A Good Person film: prima foto ufficiale, novità A gennaio 2023 l'offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce di grandi titoli e tante novità per tutti i gusti, in streaming per tutti gli abbonati al servizio.Universal Pictures presenta il primo trailer per Oppenheimer, il nuovo, attesissimo film di Christopher Nolan. Un thriller storico girato in IMAX che porterà il pubblico all'interno di una storia para ...