(Di mercoledì 28 dicembre 2022) commenta Max Laudadio di ' Striscia la Notizia ' torna a Cairate, in provincia Varese, per occuparsi' ex. L'azienda, dopo essere stata sequestrata, aveva abbandonato sulla riva del ...

TGCOM

L'azienda, dopo essere stata sequestrata, aveva abbandonato sulla riva delmateriali e residui di detersivi dannosi per l'uomo e per l'ambiente, generando paura negli abitanti della zona. ...... ribattezzato Pianariva (paese di pianura in riva al) nei racconti. Una religiosità del ... che era poi quello della sua infanzia e adolescenza sui sabbiali dell'e del Po. Quando, nel 1976, ... Fiume Olona, stanziati i fondi per smaltire i rifiuti dell'ex fabbrica INSA Sulla riva del corso d'acqua, come mostrato più volte da "Striscia la Notizia", si trovano materiali e residui di detersivi dannosi per l'uomo e per l'ambiente ...Una interrogazione al sindaco di Legnano per chiedere i motivi della fresatura delle sponde dell’Olona, «con l’ asportazione di ogni vegetale e dell’humus». A presentarla è il consigliere del Moviment ...