Fiorentina | a gennaio possibile rivoluzione sul mercato

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tante le operazioni in ballo, sia in entrata che in uscita, per la. Tutti i dettagli sulle possibili mosse del club viola Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Nazione, ladi Vincenzo Italiano potrebbe compiere una vera e propriain occasione della sessione di calciodi. In uscita ci sono infatti Zurkowski, Maleh, Benassi, Venuti, Gollini e Cabral. In entrata il club viola tiene d’occhio invece le situazioni legate a Brekalo, Belotti, Shomurodov, Dominguez e Cittadini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

