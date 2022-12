Figlia di un cantante famoso contattata per L’Isola dei Famosi 2023 | chi è

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Siamo al giro di boa del Grande Fratello Vip 7 e tra qualche mese l’esperienza dei reclusi nella Casa più spiata d’Italia si concluderà. Al loro posto arriveranno i naufraghi dedei. Personaggie parenti sbarcheranno sulle spiagge dell’Honduras per vivere mesi di privazioni e litigi, ma chi ci sarà quest’anno? L’anno scorso il cast è stato particolarmente azzeccato: i concorrenti erano tutti personalità carismatiche o particolari, che sono riuscite a creare affezione nel pubblico. Gli ascolti non sono stati alti, ma il pubblico dopo tanti mesi di GF VIP, era spossato dal format reality show. Come andrà quest’anno? Le scelte che si faranno nei prossimi mesi sono fondamentali per la buona riuscita dello show. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il contatto per la futura concorrente ...