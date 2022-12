Festival di Sanremo 2023 | deciso il destino di Madame | parla Amadeus

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un clamoroso scoop ha scosso indirettamente, in quanto una delle sue cantanti in gara è finita sotto indagine per falso ideologico. Stiamondo di, la quale sarebbe stata accusata di aver posseduto un green pass falso. La procura di Vicenza starebbe verificando ancora la situazione, aperta dopo l’arresto di una dottoressa che distribuiva appunto finte certificazioni verso il mese di febbraio scorso. Proprio per tale motivo, non essendoci ancora un verdetto ufficiale,avrebbe chiarito la faccenda.: la decisione diDa qualche giorno a questa parte non si fa altro chere dello scandalo del giro dei finti green pass, tra cui sarebbero finiti anche diversi personaggi dello ...