F1 | Verstappen | “Non correrò fino ai 40 anni Lavorerò fino al 2028 | poi si vedrà”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Il calendario così duro è il motivo principale per cui non continuerò a correre quando compirò 40. Viaggiare molto e cose simili non sono salutari, per ora mi piace, ma costano rinunce. Sembra assurdo, perché guidare la Formula 1 è ovviamente un sogno di molte persone, ma quando sei molto lontano da casa e da chi ami, arriva un momento in cui dici basta”. Così Maxha confermato in un’intervista a De Limburger di non avere l’intenzione di correre a lungo nel circus. Sul contratto che lo lega alla Red Bullal: “Continuerò a lavorare duramentead allora, poi se per gli stessi soldi mi divertirò ancora continuerò a farlo per un altro anno o due, altrimenti farò altro” ha aggiunto l’olandese. “Figli? Li voglio decisamente, e se vorranno ...