OA Sport

A dare forza a questo discorso è stato. Il tecnico, con un passato in Ferrari, svolgerà dal 2023 il ruolo di Team Principal in McLaren, al posto di Andreas Seidl passato in Sauber. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport ...... insieme all'allora aspirante AccademicoGentilini, abbiamo partecipato martedì 26 luglio ... presso il ristorante "Senso di Alfio Ghezzi", a Rovereto (1Michelin). In tale occasione, è ... F1, Andrea Stella rivela: "In Ferrari sono molto contenti della macchina 2023" Il nuovo team principal della McLaren ha rivelato l'entusiasmo per la nuova monoposto della scuderia di Maranello.Formula 1, Zak Brown ha commentato le scelte ai vertici della McLaren: "Andrea Stella conosce la scuderia, scelta migliore" ...