Pianeta Milan

Commenta per primoKrkic non proseguirà la propria esperienza con i giapponesi del Vissel Kobe . È stato lo stesso club a rendere nota la notizia con un comunicato sul sito e via social: 'In vista della scadenza ...... Kevin Constant, Nigel de Jong, Riccardo Montolivo, Bakaye Traore,Krkic, M'Baye Niang, Giampaolo Pazzini. La fotografia in questione fu fatta per presentare le tre diverse divise deldi ... Ex Milan – Bojan, calvario terminato: lo spagnolo lascia il Vissel Kobe Bojan Krkic non proseguirà la propria esperienza con i giapponesi del Vissel Kobe. È stato lo stesso club a rendere nota la notizia con un comunicato sul sito e via social: ...Il club nipponico, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto e l’attaccante spagnolo sarà, quindi, svincolato. La carriera di Bojan Krkic non trova pace e dopo un solo anno in Giappone lascia i ...