Evasione Beccaria | si costituisce quinto ragazzo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si è presentato poco fa presso la questura di Milano, in via Fatebenefratelli, uno dei sette ragazzi evasi il giorno di Natale dal carcere minorile. Il giovane di 19 anni è stato arrestato perdai poliziotti della squadra mobile. L’autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima. Si tratta delfuggitivo ritornato in custodia. All’appello mancano ancora due evasi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Open

Un ragazzo di 19 anni evaso dal carcere minorileil giorno di Natale si è presentato poco fa presso la Questura di Milano in via Fatebenefratelli dove è stato arrestato perdai poliziotti della Squadra Mobile. L'autorità ...Uno dopo l'altro, tutti i ragazzi evasi dalstanno crollando. Il quinto, un diciannovenne nato a Pavia ma residente nel Comasco, in ... A tre giorni dalla grandedi Natale, all'appello ... Una partita di pallone e un agente distratto dietro l'evasione di Natale dal carcere minorile Beccaria Il giovane si è presentato alla Questura di Milano dove è stato arrestato per evasione dai poliziotti della Squadra Mobile. Ora, del gruppo fuggito il giorno di Natale, mancano all'appello solo due ra ...Un ragazzo di 19 anni evaso dal carcere minorile Beccaria il giorno di Natale si è presentato nella serata di mercoledì presso la Questura di Milano in via Fatebenefratelli ...