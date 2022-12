Europa e Usa valutano di riattivare le restrizioni ai viaggi dalla Cina

Agenzia ANSA

'L'Unione europea e glisono preoccupati per la persistente situazione di tensione nel nord del ... Kosovo, la richiesta di aiuto all'Il Ministero degli Esteri del Kosovo ha inviato una ...Il 71% degli italiani nonmai o quasi mai i social per parlare di politica Ma quanto questi ... Inad essere meno riservati sulle proprie opinioni politiche sono gli spagnoli , visto che il ... Usa-Ue chiedono de-escalation senza condizioni in Kosovo Kosovo Sale ancora la tensione in Kosovo con i serbi che hanno eretto nuovi blocchi stradali. Le barricate sono cominciate tre settimane fa, quando appunto militanti serbi hanno ..."Meraviglie - Stelle d'Europa", alle 21.25 su Rai 1. Alberto Angela torna con il viaggio alla scoperta delle "Meraviglie" che, in questa nuova serie intitolata "Stelle d’Europa", varca per la prima vo ...