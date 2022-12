Essere o apparire | il dilemma degli adulti sui social

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Qualche giorno fa mia figlia, tredici anni, aveva il mio telefono in mano e mi ha chiesto di poter guardare gli stati di WhatsApp dei miei contatti. Ho alzato le spalle, io non lo faccio mai, né aggiornare il mio, né guardare quello...

LA NAZIONE

I suoi sforzi peruna giovane donna semplice, umile, alla mano le si starebbero ritorcendo contro. Più la duchessa cerca diaffabile, più viene bollata come superba e antipatica. ...Quindi che al suosi levi l'applauso per chi 'ha combattuto per noi'. Madame, i vaccini e ...che forse ha provato a fare danno alla salute collettiva (questo vuol dire simulare di... “Essere o apparire“ è la mostra di caricature di Frank Federighi