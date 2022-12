Esercitazione militare dei gruppi armati di Gaza

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Le fazioni armate dilegate alle diverse forze politiche sono impegnate oggi in unacongiunta che intende verificare il loro grado di efficienza "di fronte ad un attacco israeliano".

la Repubblica

Le fazioni armate di Gaza legate alle diverse forze politiche sono impegnate oggi in una esercitazione congiunta che intende verificare il loro grado di efficienza "di fronte ad un attacco israeliano". Lo riferisce la agenzia di stampa Shehab, vicina a Hamas. I miliziani si sono raccolti