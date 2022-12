Ecco le 10 città italiane con le feste più popolari nel giorno della Befana | la classifica di Enjoy Travel

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Le 10con le celebrazioni piùper ildell’Epifania? Sono quasi tutte del Centro Nord. Per il Sud figurano soltanto Napoli ed Acireale. L’elenco è contenuto in un articolo pubblicato da, il sito di comparazione prezzi per il noleggio auto in Italia e nel mondo, nel blog “Notizie di viaggio“, ed è stato realizzato in collaborazione con Big 7.le prime 500. Cavalcata dei Re Magi – Firenze Corteo dei Re Magi – Milano Sfilata Storica dei Re Magi – Acireale Regata– Venezia Brusar la Vecia – Verona Urbania – Pesaro Urbinoche scende dal Campanile – Pistoia Il mercatinodi Piazza Navona – Roma I mercatini ...